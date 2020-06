Domenico Arcuri annuncia: a settembre anche nostre mascherine a 12 cent

“A partire da settembre il 100% delle mascherine saranno prodotte in Italia, e una parte saranno prodotte da noi a un costo di 12 centesimi”. Lo ha detto ieri il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, in audizione in Commissione Affari sociali della Camera. “Tutti insieme – ha aggiunto – dovremo fare un riferimento sul prezzo, 50 centesimi forse sarà troppo alto, dovremo tutti insieme convincerci che lo dovremo abbassare ancora. Ma questo avverrà tra 4 mesi, susciterà altre polemiche, ma sarà bello condividere tutti che è stato bello fissare il presso, prendere atto che abbiamo fatto una cosa giusta nell’interesse dei cittadini. Se il prezzo si abbassasse ancora – ha concluso – sarei l’uomo più felice del mondo”. Arcuri ha poi informato che la Croce Rossa ha “contattato 161.885 cittadini per sottoporli ai prelievi, al momento ne sono già stati effettuati 17.739. Confidiamo che questo numero cresca nei prossimi giorni”.