The Student Hotel Group, Andreas Muschter chief financial officer

Andreas Muschter è stato nominato chief financial officer di The Student Hotel Group, si unirà al gruppo a partire dall’8 giugno e sarà operativo presso la sede centrale di Amsterdam.

Muschter è stato prima cfo e nel 2013 ceo di Commerz Real, società di investimenti immobiliari tedesca, ha sviluppato prodotti di investimento istituzionale e concetti di leasing su misura delle attrezzature, si è anche occupato di supervisionare la trasformazione aziendale in un gestore patrimoniale digitale sostenibile.

“Nonostante l’interruzione senza precedenti delle normali attività legate alla pandemia di Covid-19, i nostri hotel sono rimasti aperti in tutta Europa, permettendoci di essere pronti ad accogliere gli ospiti nazionali e internazionali mentre torniamo lentamente ad operare in un mondo post-Covid. Siamo fiduciosi che il nostro modello di ospitalità ibrida e la struttura dell’investimento pesante dell’asset possano adattarsi man mano che il settore riacquista la propria posizione nei prossimi mesi. La nomina di qualcuno del calibro e della esperienza manageriale di Andreas Muschter sarà preziosa nel processo di recupero aziendale in questa ulteriore sfida che segna la storia di Tsh”. Ha dichiarato Charlie MacGregor, ceo e fondatore di Tsh.