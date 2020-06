CDP, arriva Barbara Dell’Aquila

Vi informiamo di un’interessante novità dal mondo di CDP. C’è un nuovo arrivo in azienda. Si tratta di Barbara Dell’Aquila, nella foto, ex volto di Sky Tg 24. Entrerà a far parte dello staff dell’amministratore delegato Fabrizio Palermo. Barbara Dell’Aquila nata a Roma, si è laureata laureata in Scienze Politiche, ed è giornalista professionista dal 2004. Ha mosso i suoi primi passi professionali con esperienze negli uffici stampa e collaborazioni in riviste settoriali. Ha lavorato nella redazione di Stream News ed è stata conduttrice del telegiornale dell’emittente Rete Oro. Nel 2003, il suo ingresso in Sky. Adesso sta per cominciare una nuova avventura professionale in CDP.