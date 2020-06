Bergamo, arriva l’app del Comune per prenotare nei ristoranti e negozi

A Bergamo arriva il ‘Prenotabergamo’, metodo veloce per evitare le code al ristorante e nei negozi con ingressi contingentati per il Covid. Il servizio di prenotazione cittadino sarà attivo dal 9 giugno con una web app per consentire ai cittadini di accedere al commercio della città in modo efficiente e sicuro. Attraverso prenotabergamo.it, realizzata dal Comune di Bergamo e da VisitBergamo in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio, si delinea il primo sistema online di commercio locale: sarà possibile prenotare il proprio posto al tavolo nei locali che aderiranno alla piattaforma, un posto a sedere per l’aperitivo al bar, ma anche verificare la capienza dei negozi e delle attività, contingentata in questo periodo di convivenza con il coronavirus. “Diversi i vantaggi anche per le attività”, spiegano dal Comune. “La app consente di organizzare al meglio il proprio modello di business, fornendo uno strumento di pronto consumo per organizzare i propri appuntamenti (pensiamo a barbieri, parrucchieri, ma anche negozi di vicinato, artigiani e tutte quelle attività che ricevono su prenotazione e appuntamento) completamente gratuito e già pronto all’uso”. Il Comune di Bergamo informerà tutti gli esercizi commerciali della nuova iniziativa, fornendo una password le istruzioni per l’uso.