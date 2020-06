Apco Worldwide, Simone Ceruti senior director

Apco Worldwide, società globale attiva nel settore della consulenza, comunicazione e advocacy, ha reso nota la nomina di Simone Ceruti di senior director nella divisione italiana, riporterà direttamente a Paolo Compostella, managing director per l’Italia.

Simone Ceruti ha esperienza in ambito public affairs, comunicazione e advocacy, nei settori della tecnologia, del food, della salute e dei beni di consumo.

Prima di entrare in Apco, è stato partner in Boldt nell’ufficio di Bruxelles e nel 2018 ha lanciato Digital Together. Ha ricoperto anche posizioni in Danone e Zambon, sia a Bruxelles che a Milano.