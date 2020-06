Ryanair riprenderà i collegamenti da e per Cagliari dal 21 giugno

Ryanair ha annunciato la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Cagliari a partire dal 21 giugno. Verrà incrementato numero di rotte e frequenza a partire dal primo luglio. L’operativo da e per l’aeroporto sardo include le destinazioni nazionali Bergamo, Roma Ciampino, Bologna, Pisa, Treviso, Catania, Verona, Bari, Cuneo, Parma, Trieste, e quelle internazionali Londra-Stansted, Madrid, Valencia, Bruxelles, Francoforte, Budapest, Parigi, Dublino, Cracovia, Manchester, Düsseldorf, Baden-Baden, Porto, Siviglia, Varsavia e Breslavia.

“Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate oltre 25 rotte da e per l’aeroporto di Cagliari a partire dal 1° luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020″, ha dichiarato:Chiara Ravara, Head of International Communications della compagnia. “Il riavvio dei voli di un partner storico come Ryanair – ha sottolineato Renato Branca amministratore delegato Sogaer – è per noi di grande soddisfazione; abbiamo lavorato a lungo per poter arrivare a questo risultato. La ripartenza della base di Ryanair ci consente di guardare con ottimismo ai prossimi mesi e dà a tutto il tessuto socio economico locale l’opportunità di ripartire con fiducia e rilanciare l’offerta turistica per l’estate 2020. Ora che è possibile viaggiare in totale sicurezza ci aspettiamo una riposta positiva del mercato”.