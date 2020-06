Le Coq Sportif Italia, Massimo Bonfanti country manager di Le Coq Sportif Italia

Le Coq Sportif Italia ha reso nota la nomina di Massimo Bonfanti a country manager. Nel suo nuovo incarico si occuperà del rafforzamento del processo di rilancio e riposizionamento del marchio e di dirigere le strategie del brand in Italia.

Bonfanti ha maturato un’esperienza ventennale nell’ambito sportivo, inizialmente come export manager per Briko/Arnette poi si è occupato della guida della filiale global del brand Californiano Spy Optic+ e dal 2013 al 2020 è entrato a Babolat VS come country manager per l’Italia.