Banca Ifis a fianco di Veneto Sviluppo per le Pmi regionali

Banca Ifis al fianco di Veneto Sviluppo, e della regione Veneto, per la concessione di finanziamenti agevolati al fine di supportare le esigenze di liquidità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19. La convenzione tra la banca e la finanziaria regionale veneta è stata firmata ieri: si tratta di una nuova opportunità di accesso al credito per favorire le imprese di piccole dimensioni, verso cui Banca Ifis ha una forte e consolidata expertise, in difficoltà nell’affrontare la ripresa dell’attività. «Vogliamo dare una risposta immediata al sistema produttivo veneto. Siamo la banca del territorio e faremo tutto ciò che serve per sostenere l’economia e le imprese di questa regione. Rinnoviamo dunque oggi la partnership con Veneto Sviluppo, con cui abbiamo da tempo una solida collaborazione che ci vede e ci vedrà al fianco della finanziaria regionale anche in altri progetti, pronti a sostenere nuove misure. Come da nostra prassi, ci impegniamo fin da ora a garantire processi snelli e veloci per offrire alle PMI un supporto rapido e adeguato», spiega Luciano Colombini, nella foto, amministratore delegato di Banca Ifis.