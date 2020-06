Anche su iOS, ora la Carta identità elettronica è compatibile con tutti gli smartphone

E’ l’app gratuita del Poligrafico e Zecca dello Stato che ci consente di autenticarci sul vari servizi online con il nostro documento digitale CIEid

Dal 4 giugno c’è l’app gratuita CIEid che permette l’identificazione in rete con la CIE (la nuova carta d’identità elettronica) già rilasciata per Android, è ora disponibile anche sull’Apple Store. E quindi anche chi possiede un iPhone può acccedere semplicemente ai vari servizi online delle P.A.. L’annnuncio arrriva dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato in una nota in cui spiega che “in questo modo viene estesa a tutti i 15 milioni di cittadini che già possiedono una CIE la possibilità di autenticarsi in sicurezza ai servizi digitali di pubbliche amministrazioni”.

“Siamo orgogliosi di contribuire alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, ogni giorno di più, affiancando il Ministero dell’interno nella produzione di un documento all’avanguardia in ambito europeo” ha commentato così Paolo Aielli, Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Repubblica