Msc Crociere, stop ai viaggi fino al 31 luglio

Msc Crociere prolungherà lo stop ai viaggi fino al 31 luglio prossimo, offrendo al tempo stesso agli ospiti interessati dalle crociere annullate un Future Cruise Credit (FCC) con cui avranno la possibilità di trasferire l’intero importo pagato ad una futura crociera di loro scelta – su qualsiasi nave, per qualsiasi itinerario – fino alla fine del 2021. La compagnia ha inoltre confermato il programma completo per la stagione estiva 2021, che inizierà a marzo dell’anno prossimo e vedrà la presenza di 2 nuove navi attualmente in costruzione, affiancata da una serie di nuovi itinerari e homeport. ​Tutti gli ospiti che hanno prenotato una crociera in programma tra il 1 agosto e il 31 ottobre 2020, potranno godere dell’estensione del “Flexible Cruise Programme” della Compagnia, che consente agli ospiti di riprogrammare la loro crociera ad una futura data di partenza fino al 31 dicembre 2021. “Anche se oggi abbiamo preso la difficile decisione di prolungare ulteriormente la sospensione delle attività di tutte le nostre navi, è importante guardare avanti, perché sappiamo che i nostri clienti sognano di viaggiare e desiderano pianificare le proprie vacanze per il prossimo anno”, sottolinea l’ad Gianni Onorato, nella foto.

“Per questo motivo, abbiamo confermato il nostro programma completo per l’estate 2021. Le nostre navi torneranno in servizio solo quando lo riterremo opportuno, per fasi e per area, seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie nazionali e internazionali, delle altre autorità competenti e sulla base di un nuovo protocollo operativo sulla salute e la sicurezza, che annunceremo a breve. In questo modo, gradualmente, tutte le nostre navi torneranno a navigare tra l’entrata in vigore del nuovo protocollo e l’inizio della nostra stagione estiva 2021”, ha aggiunto.