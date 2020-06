In Abruzzo nuove prospettive per le imprese con la microfinanza

Per favorire la ripresa economica e sostenere la microimpresa in Abruzzo, il presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, Mario Baccini e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a seguito di un colloquio telefonico a margine della apertura dello sportello territoriale dell’Ente presso il comune di Avezzano, hanno concordato un incontro per delineare una strategia comune a sostegno della microimpresa attraverso lo strumento microcreditizio. “L’Abruzzo – ha dichiarato il presidente ENM, Mario Baccini – è una regione che offre moltissime possibilità d’impresa, sia per la sua natura geografica differenziata sia per lo spirito di caparbio orgoglio imprenditoriale dei suoi abitanti che hanno più volte dimostrato grandi capacità di ricostruzione e rilancio. In questo momento di crisi economica, conseguente ad una emergenza sanitaria importante, è fondamentale il sostegno al tessuto economico e sociale territoriale. Attraverso il microcredito e l’azione dell’Ente Nazionale nella promozione di molti strumenti d’impresa, in accordo con una visione di rilancio economico sostenuta dal presidente Marsilio, vogliamo sviluppare nuovi percorsi per la realizzazione di attività e per il rilancio economico”. “La Regione Abruzzo ha messo in campo misure straordinarie di contrasto alla grave crisi socio-economica determinatasi per effetto dell’emergenza sanitaria, a favore delle micro e piccole imprese manifatturiere, artigianali, commerciali e turistiche – ha evidenziato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – il microcredito rappresenta un importante strumento che servirà per arricchire le possibilità di rilancio e di crescita economica dell’intero territorio regionale”.