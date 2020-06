Lufthansa, entro settembre torna attivo il 90% delle tratte a breve-medio raggio

Le compagnie aeree del gruppo Lufthansa annunciano una significativa espansione dei loro servizi nelle prossime settimane, tanto per i voli a breve quanto per i voli a lungo raggio. L’obiettivo, informa una nota, dell’ampliamento degli orari dei voli è quello di tornare nuovamente ad offrire il maggior numero possibile di destinazioni. Entro settembre, il 90% di tutte le destinazioni a breve e medio raggio originariamente previste e il 70% delle destinazioni a lungo raggio saranno nuovamente servite. In Italia, il numero di collegamenti continuerà ad aumentare: già a partire dal mese di luglio, le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa offriranno 241 collegamenti a settimana. In aggiunta al ripristino di Lamezia Terme con un volo settimanale in partenza da Monaco, quasi tutte le altre destinazioni attualmente in programma vedranno un sensibile aumento dei collegamenti settimanali: Milano Malpensa (43 -> 49), Venezia (19 -> 33), Firenze (8 -> 20), Bologna (9 -> 15), Torino (8 -> 14), Napoli (6 -> 14), Catania (10 -> 13), Palermo (8 -> 12), Olbia (4 -> 7), Cagliari (4 -> 6), Bari (4 -> 5) e Brindisi (2 -> 5). Invariati invece il numero dei collegamenti per Roma Fiumicino e Verona, rispettivamente con 43 e 4 collegamenti ogni settimana.