Exclusive Networks, Tiziana Cossu nuova chief financial officer

Tiziana Cossu è stata nominata chief financial officer di Exclusive Networks, succede a Paola Zavattero e riporterà direttamente a Luca Marinello, ceo e general manager dell’azienda.

La società opera nel settore della sicurezza informatica e delle soluzioni cloud. Cossu, nel nuovo incarico si occuperà di seguire la gestione finanziaria dell’azienda in Italia e di definire le strategie finanziarie.

Tiziana Cossu possiede oltre 10 anni di esperienza come finance manager, maturate sia in Italia che all’estero, in aziende multinazionali in contesti di medie e piccole dimensioni.

Incentrata sull’audit e sulla consulenza amministrativa e strategica,si è occupata della gestione di progetti nel finance, nel controlling e nella supply chain. Si è occupata inoltre della conduzione del team sviluppando competenze sull’analisi e ottimizzazione dei processi aziendali.

In passato prima di approdare in Exclusive Networks è stata, dal 2018 al 2020, finance manager in Dma, dal 2016 al 2018 è stata finance & human resources manager presso Vari-Form, e dal 2011 al 2016, in Ge Avio come sourcing finance manager. Inoltre è stata in Nestlé Italia, come plant controller, e in Deloitte & Touche, come senior auditor.