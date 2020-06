TIM dedica uno spot all’Arma dei Carabinieri nel giorno in cui festeggia i 206 anni di storia

Andrà in onda domani 5 giugno in occasione del 206esimo anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, lo spot istituzionale che TIM ha realizzato insieme all’Arma per celebrare questa importante ricorrenza che arriva quest’anno in un momento particolarmente delicato per il Paese. Con questo tributo TIM vuole ringraziare sia l’Arma sia i suoi tecnici e tutte le sue persone che in questi mesi di emergenza sanitaria si sono impegnati quotidianamente a sostegno della collettività per “accorciare le distanze” tra tutti i cittadini. Il video è stato presentato ieri a Roma presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza del Generale Giovanni Nistri e dei Vertici dello Stato Maggiore, da Luigi Gubitosi, nella foto, Amministratore Delegato di TIM e verrà trasmesso nella sola giornata di domani sulle principali emittenti nazionali.

Le celebrazioni del 206° anniversario dell’Arma dei Carabinieri rivestono quest’anno una particolare importanza, ricorrendo i cento anni dal conferimento della prima medaglia d’oro alla Bandiera di Guerra che, nel tempo, è stata insignita da numerose altre decorazioni, a testimonianza dell’impegno fornito dai carabinieri a sostegno degli italiani e al quale la TIM ha voluto fornire anche il suo ringraziamento, facendosi così interprete dei sentimenti della Nazione. Lo spot, sulle note di Johann Pachelbel “Canone e giga in re maggiore”, racconta nelle sue immagini la giornata tipo di un tecnico della TIM e di un maresciallo dei Carabinieri che hanno operato in questo periodo di lock-down accanto agli italiani per permettere loro di sentirsi meno soli e più protetti. Le scene si susseguono alternando momenti di vita quotidiana, tecnologia e operatività e vogliono sottolineare l’importante ruolo dell’Arma e di TIM per garantire, rispettivamente, la sicurezza e la connettività del Paese. Lo spot, ideato e diretto da Luca Josi, nella foto a sinistra,, Responsabile Divisione Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, è stato interamente prodotto e montato in house con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri. Gli interpreti dello spot sono stati selezionati infatti attraverso casting interni, sia all’Arma sia in TIM. Nel codino finale le immagini convergono e formano i due loghi.