Mv Augusta Motor, Filippo Bassoli direttore marketing

MV Agusta Motor ha reso nota la nomina di Filippo Bassoli come direttore marketing, riporterà direttamente al ceo Timur Sardarov.

Bassoli nel nuovo incarico,si occuperà di ideare e sviluppare la strategia di marketing del gruppo a sostegno del piano di rilancio e di espansione.

Filippo Bassoli è stato uno dei primi a creare web agency e startup digitali in Italia. Ha partecipato al successo di Blogo, seguendo nello specifico Motoblog e Autoblog.

In passato è stato consulente marketing e promotore di progetti speciali in Ducati, WP e Dainese e ha sviluppato il marchio cult Deus Ex Machina in Italia e nel mondo, ricoprendo il ruolo di global marketing director.