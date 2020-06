Fase 2, è ripartito anche Massimo Bottura

“Siamo tornati, siamo più carichi di prima”: con queste parole lo chef stellato, Massimo Bottura, ha annunciato martedì, l’apertura della sua Osteria Francescana, ristorante a Modena tra i più noti e premiati al mondo. “Ecco la squadra”, ha gridato lo chef presentando tra gli applausi e l’entusiasmo generale il suo team della cucina ‘protetto’ da mascherine. Dopo un lockdown lungo tre mesi arriva la fase 2 anche per il locale di via Stella che ha riaperto ieri. E si parte con un menu rinnovato ispirato ai Beatles. ‘With a little help from my friend’, infatti, è il nome della degustazione che richiama il celebre brano scritto da John Lennon e Paul McCartney. Le scorse settimane Bottura aveva così motivato la decisione di posticipare la riapertura dei suoi locali. “Noi – aveva detto lo chef stellato – abbiamo deciso di chiudere prima di tutti gli altri. Riapriremo quando ci sarà la sicurezza per riaprire, quando ci renderemo conto che tutto è a posto. La prima cosa da fare è tutelare il mio team, la mia squadra è il mio futuro”.