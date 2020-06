Avon, Alessandro Mirandola general manager per Italia e Grecia

Avon, azienda che opera nel settore beauty, parte del Gruppo Natura &Co, ha reso nota la nomina di Alessandro Mirandola come general manager per l’Italia e la Grecia.

Mirandola è in azienda dal 2001, dove ha svolto diverse attività in Italia, Spagna e Regno Unito. Ha ha ricoperto l’incarico di direttore commerciale in Spagna, rep. experience & commercial trasformation director per il cluster Italy & Mediterraneo e quello di country manager per la Spagna.