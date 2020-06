Terna, Massimiliano Paolucci è il nuovo direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità del gruppo

Buone nuova dal mondo Terna. Massimiliano Paolucci, nella foto, è il nuovo direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità del gruppo, a diretto riporto dell’amministratore delegato, Stefano Donnarumma. Per il capitano di ferro è una nuova avventura nel mondo della comunicazione. Paolucci, 56 anni, giornalista professionista è stato direttore della Comunicazione di Telecom Italia, Aiscat e Aeroporti di Roma, direttore Relazioni Media, Opinion Maker e Mondo Accademico del Gruppo Pirelli, direttore delle Relazioni Esterne e Affari Istituzionali del Gruppo Condotte e Direttore delle Relazioni Esterne e Comunicazione del Gruppo Acea. Ha un carattere forte, impulsivo, dirompente come un fiume in piena. In Acea il capitano ha rafforzato la struttura di comunicazione concentrandosi alle tante sfide che ha dovuto affrontare la società. È un leader indiscusso nel suo campo, che sa tirare fuori il meglio della sua squadra.