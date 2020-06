“Moby Fantasy”, il nuovo traghetto entrerà in servizio nel 2022

La ‘Moby Fantasy’, nuovo traghetto del gruppo Onorato in costruzione in Cina e destinato a entrare in servizio nel 2022, sarò impiegato nelle tratte da e per la Sardegna. L’ha annunciato Achille Onorato, nella foto, amministratore delegato di Moby. Ieri, nel cantiere cinese di Guangzhou, si è svolta la cerimonia del taglio della lamiera della prima delle navi commissionate ai cantieri Gsi, battezzata ‘Moby Fantasy’, nome storico della flotta delle compagnie della famiglia Onorato. “I due traghetti in costruzione a Guangzhou”, precisa l’ad di Moby “saranno i più grandi e i più ecologicamente compatibili del mondo nella loro categoria.

La gemella della ‘Moby Fantasy’, sarò costruita a distanza di sei mesi: 237 metri di lunghezza per 32 di larghezza e una stazza di 69500 tonnellate, per trasportare fino a 2500 passeggeri e 1300 automobili, con 550 cabine tutte con standard da nave da crociera. Il motore avrà una potenza di 10,8 megawatt, per una velocità di crociera di 23,5 nodi, con punte di 25 nodi. La nave avrà tre portelloni, per ridurre i tempi per le operazioni di imbarco e di sbarco.