CDP, arriva Mario Vitale

Vi segnaliamo un’altra interessante novità di oggi. Mario Vitale, Responsabile Business Development della Luiss Business School, è stato assunto in CDP nello staff del Capo del Personale, Maurizio di Fonzo. Pare che Fabrizio Palermo gli stia per dare l’incarico di direttore generale della Fondazione CDP, che sta per nascere. Almeno questi sono i rumors su Vitale. Quella di Vitale è una vita di successo all’interno di Luiss. Laureato in economia aziendale all’Università di Salerno, il percorso formativo e professionale di Vitali scorre nel segno della concretezza. Ottiene dapprima un master che raggiunge con il massimo dei voti alla Luiss per poi finire per insegnarci nonché avere un ruolo di importante responsabilità alla Luiss Business School. Questo nuovo arrivo in Cdp è un altro valore aggiunto per il gruppo.