Banco Bpm, Franco Aletti torna in Banca Aletti

Vi segnaliamo un’importante novità dal mondo delle banche. Franco Aletti, nella foto, ritorna in ​Banca Aletti, la banca private e investment center del gruppo Banco Bpm, a supporto dall’amministratore delegato Alessandro Varaldo con il quale collaborerà – si legge in una nota – “a stretto contatto nel rafforzare la strategia, il modello di consulenza, e le relazioni della banca con la clientela HNWI. L’imprenditore e manager ha assunto negli anni vari incarichi di prestigio. Tra le tante cose, oltre all’esperienza con Banca Aletti, ricordiamo l’approdo nel gruppo LCF Rothschild dove assume la carica di Country Manager e Direttore Generale per l’Italia, è stato amcje vicepresidente della società Spafid. Dal 2018 è membro del cda e del Comitato Esecutivo della Fondazione di Comunità Milano, sud Ovest, sud Est e Adda Martesana.