Sirti, Eugenio Giavatto chief financial officer

Sirti, azienda che opera nel settore dell’infrastruttura di rete, ha reso nota la nomina di Eugenio Giavatto come chief financial officer.

In questo incarico, si occuperà di gestire la strategia finanziaria dell’azienda, lavorando per potenziare il modello della governance economico-finanziaria.

Giavatto ha avuto esperienza nel settore finance, in multinazionali come PwC, Prysmian, Maire Tecnimont e SEDA. Prima di arrivare a lavorare in Sirti, era il responsabile finance, planning & analysis di Arcelor Mittal Italia.