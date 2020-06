Microsoft, l’intelligenza artificiale sostituirà 50 giornalisti

Tagli al portale Msn: adesso sarà un algoritmo scegliere le notizie, le foto e a fare i titoli. L’azienda: “Questa decisione non è il risultato dell’attuale pandemia”

Via i giornalisti, tocca al software. Microsoft non rinnoverà i contratti a circa 50 dipendenti impegnati sul suo portale Msn e prevede di utilizzare l’intelligenza artificiale per svolgere le loro mansioni di desk. Con quali risultati lo scopriremo presto. La notizia – questa sì scritta da un giornalista in carne ed ossa – l’ha data il Seattle Times. “Questa decisione non è il risultato dell’attuale pandemia”, ha sottolineato un portavoce di Microsoft in una nota.

L’estensore dell’articolo ha fatto quello che gli algoritmi, per quanto sofisticati, possono proprio fare. Ha sentito alcuni dipendenti che, parlando sotto anonimato, hanno fornito al cronista qualche dettaglio in più: il loro lavoro da giornalisti sarà sostituito dall’uso di software per identificare le notizie di tendenza tra quelle di decine di partner editoriali e per ottimizzare il contenuto riscrivendo i titoli, aggiungendo fotografie o slide show.

Fino al 2013 il portale Msn offriva contenuti originali e collegamenti a notizie, meteo e sport, ma nel 2014 si è trasformato in un aggregatore e ha lanciato una versione pagando altri siti di notizie per ridistribuire i loro contenuti. Oggi il servizio news si basa interamente su quelle partnership senza alcuna produzione originale.

Repubblica