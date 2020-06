Seat, Werner Tietz vicepresidente di ricerca e sviluppo

Seat ha nominato Werner Tietz vicepresidente di ricerca e sviluppo di Seat, con incarico effettivo dal 1 luglio, prendendo il posto di Axel Andorff, che passa a Škoda come responsabile della linea di prodotto di segmento medio e la piattaforma MEB.

Nel suo nuovo incarico Tietz si occuperà di dirigere i progetti di innovazione della società.

Tietz ha iniziato la propria carriera all’interno del Gruppo Volkswagen nel 1994, dove ricopriva fino a ora il ruolo di responsabile di sviluppo in Bentley.

In passato Tietz prima di lavorare nel Gruppo Volkswagen, ha partecipato a progetti di ricerca universitari collegati a processare materiali plastici.

Ha occupato vari ruoli in Audi, poi è approdato in Porsche nel 2011, dove aveva il ruolo di responsabile sviluppo carrozzeria e interni di tutti i modelli.

Dal 2018 era membro del Comitato Esecutivo di Bentley con responsabilità per l’area di sviluppo.