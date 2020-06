Editoria, torna Raspelli Magazine: è online il numero di giugno

Da oggi è online la nuova pubblicazione gratuita mensile Raspelli Magazine: le eccellenze eno-gastronomiche del Belpaese, raccontate in 60 pagine dal giornalista Edoardo Raspelli, il “cronista della gastronomia”, da cui la testata prende nome. Ristoranti e attività ricettive, storie di cuochi, eventi enogastronomici, trovano spazio nelle pagine del “Raspelli Magazine”. Il tutto è nato tra il milanese Edoardo Raspelli e la ABCDesign99 di Stefano Piavani, nell’ufficio di Romano di Lombardia (Bergamo). In questo numero, in copertina, un inedito Raspelli interpreta Luigi XIV, il Re Sole, nel castello di Lunghezza (Roma).

L’editoriale ha un titolo esplicativo e chiarissimo:”In bocca alle balene alla ristorazione”nel momento della ripartenza. Poi c’è il racconto della prova diretta fatta da Raspelli in tre ristoranti, con le foto fatte dallo stesso critico ai piatti da lui assaggiati come sempre da “inatteso cliente qualunque pagante”: Pizzo del Frate (a Foppiano di Crodo,Verbano-Cusio-Ossola), Langosteria Paraggi (a Paraggi di Santa Margherita Ligure, Genova), L’Hôtel La Lanterna(a Fano, Pesaro-Urbino). Grandi fotografie anche per i tre alberghi testati e raccontati.In questo nuovo numero:la Villa Della Pergola (Alassio,Genova), l’Excelsior Congress spa&lido (Pesaro), i Dioscuri Bay Palace (Agrigento). Poi si annunciano gli eventi cui Edoardo Raspelli ha partecipato in queste ultime settimane o si commentano le notizie più significative o più curiose di quest’ultimo mese:

-Roma, 500 filmati su tutte le reti Mediaset per Madama Oliva girato nello straordinario Castello di Lunghezza.

-Milano, 30 anni fa con Gente Viaggi “I Ristoranti Mondiali” di Italia ’90.

-Milano Marittima (Ravenna) il Vip Master di Tennis anno 30, confermato per venerdì 10 luglio e sabato 11. In questo nuovo numero del magazine c’è come in precedenza la rubrica “Edoardo Raspelli in copertina” con alcuni degli articoli che parlano del “cronista della gastronomia” (Civiltà della Tavola, dell’Accademia Italiana della Cucina; i quotidiani Corriere di Romagna, Libertà, La Verità: il settimanale Vero…). Anche in questo numero, poi, un occhio particolare alla leggerezza, con le ricette di Maura Anastasia (risotto ai fiori di zucchina) ed il verde in “Meraviglie della Natura”.In questo numero la Villa Ducale (a Stresa,Verbano-Cusio-Ossola).