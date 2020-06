Festival Puccini festeggia il 2 giugno con il pianoforte originale del maestro

Viareggio celebra in musica la Festa della Repubblica. Martedì 2 giugno la Fondazione Festival Puccini insieme alla Fondazione Simonetta Puccini proporranno in streaming un concerto dalla villa di Torre del Lago dove il grande musicista ha vissuto gli anni più fecondi della sua vita e da quel pianoforte originale da cui componeva la sua musica immortale. Un concerto che sarà fruibile in streaming dalle piattaforme social #festival puccini e #villa museogiacomopuccini alle ore 12. Saranno il maestro Alberto Veronesi, direttore musicale del Festival Puccini, il soprano Amarilli Nizza e il tenore Raffaele Abete ad interpretare alcune delle più celebri arie composte da Giacomo Puccini.

“Un evento preludio al Festival Puccini 2020 – spiega la presidente della Fondazione Festival Puccini, Maria Laura Simonetti – grazie a questa speciale sinergia che ci lega alla Fondazione Simonetta Puccini nella valorizzazione di questo luogo del cuore di Giacomo Puccini”.