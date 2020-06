Poste Italiane celebra i cent’anni di Cagliari Calcio con un francobollo

È stato emesso con una tiratura di quattrocentomila esemplari il francobollo ordinario dedicato al Cagliari Calcio, nel centenario della sua fondazione, presentato giorni fa nel cortile del Municipio di via Roma da Poste Italiane, alla presenza del presidente della società rossoblu, Tommaso Giulini, e del sindaco, Paolo Truzzu.

Il francobollo, che appartiene alla serie tematica ‘lo Sport’, è stato stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è stato curato dal Cagliari Calcio e ottimizzato dal Centro Filatelico della direzione operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La vignetta riproduce il logo del Centenario della società rossoblu, che vanta il fatto di essere la prima squadra del Mezzogiorno ad avere conquistato il campionato italiano di Serie A, nel 1969-1970.

Completano il francobollo la leggenda ‘Centenario Cagliari Calcio’, la scritta ‘Italia’ e l’indicazione tariffaria ‘B’. L’annullo, nel primo giorno di emissione, sarà disponibile allo sportello filatelico dell’ufficio postale di Cagliari Centro. Da Poste italiane spiegano che “il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli ‘Spazio Filatelia’ di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito Poste.it”. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata e affrancata e una busta del primo giorno di emissione, al costo di 15 euro.