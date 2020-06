Cortexa, Andris Pavan presidente

Andris Pavan è stato nominato presidente per il triennio 2020-2022 di Cortexa, progetto associativo italiano che opera nel settore del sistema di isolamento a cappotto. Andris Pavan succede a Diego Marcucci, che da quest’anno avrà il ruolo di chairman del marketing committee di Eae.

Pavan è già direttore marketing di Röfix, possiede un’esperienza pluriennale nel settore dell’isolamento termico a cappotto nel ramo marketing e product management.

Nel nuovo incarico si occuperà di contribuire alla promozione del sistema a cappotto, per essere un riferimento del settore.

Diego Marcucci ha dichiarato: “Dalla nascita di Cortexa, nel 2007, il mondo è profondamente cambiato in termini di sensibilità verso le tematiche di tutela dell’ambiente e protezione del clima. È questa la ragione per cui, nel corso del mio mandato, Cortexa ha puntato all’ampliamento del proprio raggio d’azione e d’influenza per consentire che non fossero solo tecnici e progettisti a venire a conoscenza del Sistema a Cappotto, bensì tutti coloro che sentano l’esigenza di investire e vivere in immobili efficienti, confortevoli, salubri e caratterizzati da un valore di mercato superiore, in grado di durare nel tempo”.



“Ciò è stato possibile grazie ad una nuova strategia di marketing e comunicazione, basata sul coinvolgimento di nuovi target di riferimento – non più solo informazioni sul cappotto termico specifiche per i progettisti, ma anche per applicatori, investitori e privati – e grazie ad una rinnovata presenza digitale, con la creazione di un nuovo sito che abbiamo trasformato al contempo in una vasta piattaforma di informazione e in un potente strumento di marketing”. Ha concluso Diego Marcucci.