Caramanico Terme, passi avanti per i lavori della Chiesa di Santa Maria Maggiore

(di Tiziano Rapanà) Quando posso parlo sempre di Caramanico Terme, la ridente località dell’alta Val Pescara, nota per la sua celeberrima struttura termale. Tre anni addietro, una forte nevicata distrusse il tetto della Chiesa di Santa Maria Maggiore, il simbolo della storia e della comunità caramanichese: la Chiesa della Madonna Assunta, ricca di opere, di arte e di memoria, visse il suo martirio perpetrato dall’infame violenza della natura. Una prima opera di messa in sicurezza, portata avanti dalla Soprintendenza, e poi una copertura provvisoria del tetto, operata dal Comune con fondi regionali, riuscirono a mettere una pezza al disastro, evitando il crollo totale dello stabile. Ma c’è ancora tanto da fare per restituire la Chiesa al vivere sociale della comunità. Fino a qualche tempo fa, la burocrazia aveva bloccato tutto ed i cittadini increduli avevano istituito un comitato civico per evitare gli ostacoli, che ostruivano gli interventi necessari a terminare il restauro. Pare che le cose stiano per cambiare. Recentemente il comitato è riuscito ad ottenere un contatto diretto con il Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali per l’Abruzzo. Lo scorso 19 maggio si è tenuto un incontro

interlocutorio da remoto a cui hanno partecipato il Sindaco di Caramanico Terme, un delegato del Comitato Civico ed i funzionari competenti per la procedura, ovvero il Direttore Architetto. Stefano D’Amico, segretario regionale per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’Abruzzo, e l’Architetto Giuseppe De Girolamo, funzionario della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo. L’incontro è stato proficuo e probabilmente, in questo mese, verrà pubblicato il bando per l’affidamento della progettazione, per poi giungere all’appalto con previsione di inizio lavori di restauro tra gennaio e febbraio dell’anno prossimo. Spero che le cose si risolvano per il meglio, lo meritano questi valori cittadini che si sono battuti come dei leoni e lo merita la splendida Caramanico che l’anno scorso visse un periodo tribolato. Quest’anno, nonostante la pandemia, il sole della serenità sembra risplendere su Caramanico: le attività stanno ripartendo e le terme riapriranno il 22 giugno.

tiziano.rp@gmail.com