Aeroporto Milano Bergamo, arrivano annunci “speciali” anti-Covid

Cosa vorrebbero sentirsi dire i passeggeri arrivando in aeroporto? Essere accolti da una voce amica e rassicurante, che li guidi in aerostazione indicando con chiarezza i servizi disponibili, le cose da fare e i passi da compiere fino all’imbarco. Gli annunci diventano ancora più importanti ora che bisogna osservare qualche regola di sicurezza in più. L’Aeroporto di Milano Bergamo ha voluto ribadire l’importanza delle regole, ripassandole in modo originale e affidandole alla interpretazione di Daniele Vavassori, in arte Vava77. In un gioco delle parti, calato nel contesto degli ambienti aeroportuali, il famoso videomaker sdoppia il suo personaggio alternando un perfetto e forbito inglese al dialetto bergamasco. Due diversi modi di esprimere e comunicare informazioni utili e raccomandazioni in un singolare e divertente gioco delle parti destinato a spopolare sui profili social di Milan Bergamo Airport, che ha adottato i tre video corrispondenti ad altrettante situazioni, e sul canale YouTube che ha reso fortemente famoso Vava77. Tre distinte scene: una davanti alla porta d’ingresso dell’aerostazione, da dove si accede alle partenze; la seconda nell’area check-in; la successiva ai gate di imbarco.Alla realizzazione dei video hanno collaborato Antonio Iorio (Orion Bg), Carmen Fumagalli Guariglia e Laura Ranica.