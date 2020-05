Luciano Floridi: “Twitter vs Trump. Regole arbitrarie, è ora di cambiare”

Nel giro di tre giorni Twitter ha “segnalato” due volte il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La prima volta lo ha fatto definendo “potenzialmente fuorvianti” alcuni tweet su possibili brogli dovuti al voto per posta negli Usa. La seconda ha oscurato parte del contenuto dell’intervento di Trump sui fatti di Minneapolis per incitamento alla violenza. Facebook invece il post di Trump lo ha lasciato, Zuckerberg, in un lungo post, ha confermato l’impegno sulla libera espressione pur dichiarandosi in “forte disaccordo su come il presidente ha parlato di questa vicenda”. Il social però ha bloccato per 40 giorni l’account del corrispondente per Radio Radicale, Mariano Giustino. Aveva scritto un post anti Erdogan. Una riflessione profonda su come queste piattaforme social abbiano un impatto sulla nostra vita e sulla libertà di espressione è quella del professor Luciano Floridi, una delle voci più autorevoli della filosofia contemporanea, è professore ordinario di Filosofia ed Etica dell’informazione all’Università di Oxford, dove dirige il Digital Ethics Lab, e chairman del Data Ethics Group dell’Alan Turing Institute, l’istituto britannico per la data science e l’intelligenza artificiale. Lo abbiamo intervistato perché nel suo ultimo libro “Il verde e il blu” (Raffaelo Cortina editore) suggerisce una serie di buone idee per gestire una società matura dell’informazione. Che è quella in cui viviamo. Dove la vita trascorre Onlife (né online né offline) e dove tutto è sempre connesso, all’interno di uno spazio digitale e analogico che si può chiamare Infosfera.

“In questo contesto – spiega il professor Luciano Floridi – queste piattaforme hanno un impatto profondissimo. Se la nostra vita onlife si basa sulla circolazione delle informazioni chi controlla le informazioni ha le chiavi di tutto. Chi controlla le domande dà forma alla risposte, chi dà forma alle risposte controlla la realtà, per parafrasare “1984” di Orwell. Queste grandi potenze stanno determinando il modo in cui noi percepiamo il mondo e possiamo interagire con esso”.

Professor Floridi quello che è successo con Twitter e Facebook ci dice che il problema delle regole è fondamentale. Ci racconta di società private che intervengono sulla vita pubblica. Nel suo ultimo libro “Il verde e il blu” scrive che con Internet abbiamo sbagliato perché non dovevamo posticipare la sua regolamentazione”

“Per capire meglio parliamo dei giochi. Ce ne sono di due tipi: ci sono gli scacchi, i giochi da carta o da tavolo, dove le regole fanno le attività, e poi ci sono i giochi dove le regole sono vincolanti ma non fanno l’attività, ma arriva dopo, per organizzare per esempio una partita di pallone nel campetto della scuola. L’amministrazione Clinton negli anni Novanta ha scelto di regolamentare internet soltanto in un secondo momento. Si è detto iniziamo a giocare poi decidiamo. Solo 30 anni dopo molti e non solo il filosofo si sono accorti che chi fa le regole fa il gioco. Così Google, Facebook Twitter, Microsoft, Apple e le varie aziende digitali (si pensi a Amazon) gestiscono quella che in passato si chiamava il cyberspazio”.

Internet insomma ha finito per essere come un parco pubblico che invece di essere gestito in modo comunitario è stato affidato a poche multinazionali digitali statunitensi

“Non credo facciano un pessimo lavoro ma certamente non è quello che ci aspettavamo negli anni Novanta. Immaginiamo un parco, è pubblico, ma gestito da aziende private che operano come se la protezione della privacy fosse un ostacolo e la libertà di parola un diritto non negoziabile. La verità è che nelle democrazie sane come la nostra si potrebbe fare meglio. Non credo che le grandi multinazionali digitali siano cattive, al contrario. Ma il punto è che stiamo dando alla nostra società di informazione matura una conformazione altamente basata sul business. Il mercato genera ricchezza benissimo, ma la distribuisce male e danneggia l’ambiente nel crearla. La politica serve anche per prendere quello che c’è di buono del mercato ma allo stesso tempo per eliminare ingiustizia sociale e danni ambientali. Se la società non si riprende il proprio ruolo politico e delega le regole alle grandi multinazionali digitali finiamo per mantenere tutti e tre”.

Ci sono modalità per chiedere a Facebook, Twitter, Microsoft, Google, di fare un lavoro migliore?

“Serve maggiore controllo. E questo si può operare con 4 leve: legislazione, autoregolamentazione di settore, la pressione sociale della pubblica opinione e le regole di mercato in questo caso soprattutto con la competizione. Dobbiamo riempire questi quattro bicchieri che oggi sono praticamente vuoti. La legislazione è debole, ad oggi abbiamo il regolamento generale per la protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation o GDPR) ma serve molto di più, si pensi alle sfide poste dalla tassazione, dalle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, e la competizione stessa nel senso dell’antitrust; la autoregolamentazione è praticamente inesistente (io stesso ho partecipato a diverse iniziative che non hanno avuto successo, come quella presa da Google per l’etica dell’AI), la pubblica opinione non sembra ancora contare molto perché quasi tutti noi preferiamo la convenienza (parlo da peccatore), e la competizione sta a zero perché praticamente ci sono solo monopoli locali, basti pensare che Microsoft non è riuscita a competere con Google nel search, e Google ha fallito nella sua competizione contro Facebook nel social. Per battere le fake news per esempio dovremmo riempire i 4 bicchieri. Ma oggi non vedo molti che si impegnano seriamente per farlo. Troppo spesso si lavora su operazioni punitive legali (l’Europa da multe anche salata ma dopo) non costruttive e quindi politiche, volte a cambiare le regole del gioco.

Qualcuno ha scritto che Twitter che segnala Trump in qualche modo si è fatto editore, e che questo è stato un passo in avanti. Ma che senso ha segnalare Trump che poi può dire la stessa cosa dalla Casa Bianca?

“Non si può essere editori senza avere le responsabilità degli editori. Se un giornale sbaglia c’è un Direttore che risponde. Sarei contento di vedere Twitter che fa il suo lavoro di testata, che quando fa pubblicità lo mette in evidenza. Invece questo intervento resta a metà strada. Il fact checking sui tweet di Trump è un primo passo, ma verso quale direzione? Non si può fare un passetto senza fare poi il passo più scomodo che è quello di dire: ‘Ok, sono un editore e mi assumo le responsabilità di tutti gli altri tweet che per esempio incitano all’odio’. Quello che mi dispiace è che siamo sempre a metà. Perché Twitter oggi blocca Trump ma se domani decidesse di bloccare altre informazioni? O di sbloccare Trump? Targare i tweet ha un senso solo se diventa un’operazione strutturale, trasparente e per la quale uno rende conto. Se per esempio regolamentiamo i social come abbiamo regolamentato i giornali. Perché di fatto a Twitter nel caso di Trump, o a Facebook nel caso degli account bloccati, resta l’arbitrio completo”.

Quindi alla domanda è giusto o sbagliato non c’è risposta.

“Esatto. Non posso dire se un punto va in una direzione giusta o sbagliata. Bisognerebbe capire quale è la traiettoria. Se è un primo passo verso una soluzione completa che va verso una regolamentazione che da i diritti e i doveri di un editore è bellissimo passo. Se è un passo arbitrario è un altro conto. Perché se Trump fa la voce grossa e si ritirano il discorso è completamente differente”.

Quale è il passo decisivo?

“In una società matura dell’informazione sono necessarie delle regole. Almeno in Europa, dove abbiamo la possibilità di fare leggi, la politica ha il dovere di disegnarle e poi di imporle. Non mi sembra fantascienza. Purtroppo però manca una visione strategica la volontà politica, non mancano le competenze tecniche e legislative . Chi a Bruxelles spinge nella direzione antimonopolio è spesso solo. Anche dove c’è la capacità intellettuale manca la forma mentis e la prospettiva culturale su dove andare, si ragiona ancora in termini di 20esimo secolo e non 21ensimo. Come dico nel libro, manca un progetto umano per il futuro. È difficile che una classe politica formata negli anni ’80 possa “rivoluzionare” la propria capacità di visione. Le regole sono costitutive del gioco? Allora cambiamo le regole. In realtà mi sembra che si ragioni ancora in termini di utilities, come se internet fosse paragonabile al telefono”.

Torniamo al parco pubblico le cui chiavi sono in mano ai privati.

Un esempio brutale del parco pubblico è quello sulla App per il tracciamento del Coronavirus. Le chiavi del parco anche in questo caso sono nelle mani di Google e Apple. Per capirci: è come se la App fosse la nave e la API di Google e Apple il porto. Apple e Google saranno in grado “chiudere” Api quando vogliono in qualsiasi regione del mondo. E la nave? Resta in mare. Ad oggi è meglio essere realisti e probabilmente è la migliore opzione. Ma questo non è un buon modo di fare democrazia. Non succederà nulla, mi auguro, ma è rischiosissimo”.

Nel suo libro scrive che il ”Progetto umano per il secolo digitale è il verde e il blu”. Cosa intende?

“Siamo usciti dallo stato di natura grazie alla tecnologia. Ma questa per molto tempo è stata nemica della natura. Il grande passo è far diventare la tecnologia una forza buona a servizio del mondo. In una società matura dell’informazione, come è l’Italia contemporanea, il progetto umano deve essere etico, unire politiche verdi (economia green, circolare e dello share) e politiche blu (economia digitale e dell’informazione) e favorire un modo di vivere insieme centrato sulla qualità delle relazioni, dei processi, e dell’esperienze. Dobbiamo passare da un capitalismo del consumo (consumismo) a un capitalismo della cura. Sarò forse troppo ottimista, ma a me sembra che questa opportunità sia alla portata del paese, che potrebbe saltare direttamente da un deficit digitale a una società onlife in grado di beneficiare al meglio del matrimonio tra il verde e il blu, per ripartire forse meglio e prima degli altri perché libero da vincoli precedenti”.

Adele Sarno, Huffingtonpost.it