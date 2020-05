E-Distribuzione in campo a favore dell’ospedale di Potenza​

Per far fronte all’emergenza Covid-19, E-Distribuzione, (nella foto, l’a. d. Vincenzo Ranieri), la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione in Italia, è scesa in campo anche a Potenza. In accordo con l’amministrazione Comunale e l’ausilio della Protezione Civile, E-Distribuzione ha provveduto ad allacciare, in tempi molto rapidi, una fornitura straordinaria che consente di alimentare l’ospedale da campo, ricevuto in dono dal Qatar e allestito presso il parcheggio di via dell’Ateneo, nei pressi dell’ospedale San Carlo. Il collegamento alla rete, con potenza di 400 kW, alimenterà i 3 moduli della struttura ospedaliera in grado di accogliere circa 200 posti letto. L’iniziativa realizzata a Potenza rientra nell’ambito dell’iniziativa “Allacciamo le energie” che vede E-Distribuzione impegnata su tutto il territorio nazionale, fornendo la disponibilità a donare un collegamento o un aumento di potenza alla propria rete elettrica a favore di presidi e strutture sanitarie attivate per la gestione della crisi legata alla diffusione del virus.

“Continuiamo a lavorare con impegno passione– ha detto Luigi Lallo, nella foto a destra, responsabile E-Distribuzione Zona Basilicata – garantendo un servizio primario alle comunità. La nostra azienda è vicina e attenta alle esigenze del territorio e con l’iniziativa “Allacciamo le energie” vuole offrire un ulteriore contributo concreto a tutti quanti stanno affrontando questa battaglia contro il virus. Un ringraziamento particolare va alla Protezione Civile con la quale da tempo lavoriamo in stretta sinergia e con sempre ottimi risultati”.