La compagnia ungherese Wizz Air apre base a Malpensa con 28 rotte

La compagnia aerea ungherese low cost Wizz Air aprirà dal prossimo luglio la propria 29ma base a Milano Malpensa. Accanto alla creazione della nuova base e al completamento delle otto rotte già operative, informa una nota, Wizz Air ha annunciato venti nuove rotte per undici paesi da Milano Malpensa a partire da luglio 2020, che porteranno così il totale a 28 rotte. A queste se ne aggiungono 13 operate da Bergamo Orio al Serio. I posti per le nuove rotte possono già essere prenotati su wizzair.com o app di Wizz a partire da 19,99 euro. La compagnia impiegherà 5 velivoli Airbus A321 che supporteranno le nuove destinazioni di Londra Luton, Eindhoven, Fuerteventura, Gran Canaria, Mahon, Tenerife, Valencia, Atene, Corfù, Rodi, Santorini, Salonicco, Zakhintos, Reykjavík, Lisbona, Porto, Pristina, Marrakech, Tallin, Tel Aviv. Wizz Air ha iniziato a volare in Italia nel 2004 e da allora ha trasportato più di 40 milioni di passeggeri da e verso l’Italia sulle sue 100 rotte. Con l’apertura della base, si afferma, la compagnia prevede di creare oltre 200 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea e altri nei settori associati. Parlando alla conferenza stampa a Milano Malpensa, József Váradi, nella foto, Ceo di Wizz Air Group, ha dichiarato: “Dopo 16 anni di operazioni di successo in lombardia, sono lieto di annunciare qui la nostra più recente base, all’aeroporto di Milano Malpensa poiché vediamo il potenziale e la domanda per viaggi a basso costo a Milano e in Lombardia Siamo impegnati nello sviluppo della nostra presenza in Italia, specialmente a Milano, offrendo opportunità di viaggio più convenienti, su un ampio network europeo a bassa tariffa. I nostri aeromobili Airbus A320 e A321neo all’avanguardia e le nostre misure di protezione avanzate garantiranno le migliori condizioni sanitarie possibili per i viaggiatori. Wizz Air è il produttore low cost con la più forte posizione di liquidità in Europa e gestisce la flotta di aeromobili più giovane ed economicamente più efficiente con il più basso impatto ambientale. Con questa visione sono sicuro che Wizz Air avrà un profondo impatto sullo sviluppo economico dell’Italia e sulla crescita del suo settore turistico”.

“Siamo orgogliosi che Wizz Air abbia scelto Milano Malpensa come base in Italia – ha dichiarato Armando Brunini Amministratore Delegato di Sea. Il mercato premia ancora una volta Malpensa e conferma la sua capacità di attrarre compagnie e investimenti. Anche durante la più grande crisi del trasporto aereo mondiale Wizz Air ha infatti deciso di posizionare la sua prima base italiana a Milano. Il lavoro per recuperare i volumi di passeggeri del pre-crisi è ovviamente ancora lungo e difficile ma la risposta delle compagnie aeree europee e mondiali che stanno già programmando il riposizionamento delle loro flotte sull’aeroporto è un ottimo segnale di incoraggiamento sia per Malpensa che per Milano e la Lombardia”.