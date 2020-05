Tobagi sempre con noi, una giornata con Walter

Poche parole, quasi sussurrate su un tappeto di scatti fotografici incessanti e domande rispettose dei giornalisti. Una cerimonia, quella della deposizione di una corona di gerbere colorate sotto la targa dedicata a Walter Tobagi, che, pur mantenendo le distanze di sicurezza, ha toccato il cuore. A lui, a Tobagi, l’Associazione Lombarda dei Giornalisti, insieme alla Federazione nazionale della Stampa, hanno voluto dedicare un’intera giornata, oggi, a 40 anni da quel 28 maggio 1980 in cui fu assassinato in via Salaino.



Davanti a quella targa si sono ritrovati Giuseppe Giulietti, presidente FNSI, Paolo Perucchini, presidente ALG, il sindaco Giuseppe Sala, la vedova Maristella Oliviero Tobagi e i due figli, Benedetta e Luca, per rispettare un minuto di silenzio.

Poiché a quella cerimonia avrebbero voluto partecipare in tanti, l’ALG ha scelto di trasmetterla in diretta Facebook per tutti coloro che Walter Tobagi lo hanno conosciuto e apprezzato e per quanti si sono ispirati alla sua figura di giornalista e sindacalista.

“Siamo qui – ha detto Giulietti – non solo per rendere omaggio a Tobagi ma anche per ricordare i suoi scritti e per fare in modo che le sue opere vivano nel tempo. Oggi ci troviamo in una stagione difficile in cui c’è qualcuno che pensa di sfruttare questo periodo per regolare i conti. La libertà d’informazione nell’emergenza che viviamo è parte della cura e non della malattia”.

“Tobagi ha offerto un metodo alla nostra professione – ha affermato Perucchini – che si basa sul capire, analizzare e raccontare i fatti. Tra tante fake news dobbiamo riappropriarci di questo suo insegnamento per essere giornalisti liberi che possano lavorare nel segno dell’indipendenza dai poteri forti. Sindacalmente parlando, Tobagi ci ha lasciato un’eredità enorme: ci ha insegnato a difendere i diritti dei colleghi, soprattutto degli ultimi. E da qui dobbiamo ripartire”.

Poi, i ricordi della donna che ha vissuto per anni accanto all’uomo Tobagi, sua moglie.

“Per Walter – ha spiegato Maristella Oliviero Tobagi – era fondamentale la relazione con le persone e le modalità di approccio verso le tensioni in cui si doveva muovere. Sono questi i messaggi da recuperare”.

Intanto, mentre il sindaco Sala ha annunciato di “condividere la proposta della ALG e della FNSI di dedicare una panchina del parco Solari al giornalista e sindacalista scomparso”, è lo stesso Sala a scusarsi quasi con la signora Tobagi per quella cerimonia a porte chiuse e a proporle di riorganizzarla, appena possibile, a Palazzo Marino.

“Non si potrebbe fare – ha sussurrato il sindaco, sfiorando il braccio della vedova Tobagi – ma lo voglio fare lo stesso”. Un gesto che racchiude stima, affetto e riconoscenza verso chi ha fatto dell’onestà intellettuale la luce della sua vita.

Giuseppe Giulietti ha ripreso poi la parola per sottolineare: “Non vogliamo una panchina per guardare indietro ma un progetto che vada avanti nel verso giusto, un percorso con le frasi che hanno segnato la vita di Tobagi leggendo le quali chiunque si incuriosisca e abbia voglia di andare a scoprire chi fosse quell’uomo”.

“Io il parco lo frequento spesso per le mie passeggiate – ha concluso la vedova Tobagi – e mi appassiono ad osservare le piante, quelle che fioriscono e quelle che sono malate. Apprezzo l’idea di dedicargli una panchina”.