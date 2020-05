Provolone Valpadana, riconfermato Libero Stradiotti

Il Consorzio di tutela del Provolone Valpadana ha riconfermato Libero Stradiotti per il triennio della presidenza.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre visto anche altre conferme, come Alberto Auricchio alla vice presidenza e di Valter B. Giacomelli come consigliere tesoriere.

Il consorzio ha al suo interno produttori caseari, allevatori, stagionatori e coloro che commercializzano all’ingrosso il formaggio dop prodotto nelle tre regioni comprese nella denominazione (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) e nella provincia autonoma di Trento.

Sono state anche definite le linee le attività strategiche per il triennio. Verrà dato spazio ad iniziative specifiche in Italia tramite media tradizionali e il dialogo diretto con il consumatore, oltre che con incontri specifici anche attraverso lo sviluppo dei canali social.

Per quanto riguarda l’estero il Consorzio ha come obiettivo di riprendere la comunicazione sul mercato australiano.