Ogury, Antoine Barbier senior vice president product

Ogury, società che si occupa del settore adv, ha reso nota la nomina di Antoine Barbier a senior vice president product. Sarà responsabile, nel suo incarico di sviluppare il prodotto Ogury a livello internazionale, occupandosi della direzione del team.

Barbier avvia la propria carriera in una startup di mobile advertising, nel 2009 lavora in principio nel dipartimento product and business development di Rhythm NewMedia, poi in TubeMogul dove si occupa di guidare la crescita e lo sviluppo dei prodotti mobile su scala mondiale. Inoltre recentemente è stato nominato direttore del product management di Adobe.