Feltrinelli compra Crocetti Editori

Feltrinelli amplia la propria offerta di contenuti con l’ingresso di Crocetti Editore all’interno del perimetro editoriale. L’accordo, siglato il 29 aprile e divenuto effettivo dal 1° maggio, prevede l’acquisto da parte di Feltrinelli del ramo d’azienda di Crocetti Editore e, spiega una nota, “è volto alla valorizzazione della casa editrice milanese, della sua storicità e della sua rilevanza letteraria”. I primi passi prevedono nel 2020 la focalizzazione sulla poesia con una nuova edizione della collana in una mutata veste grafica e con un nuovo formato per la rivista Poesia, che, da mensile, diventerà bimestrale e sarà venduta nelle librerie con un restyling grafico. Il 2021 vedrà un’apertura anche alla prosa con la pubblicazione di 10 titoli di narrativa. Tra gli autori che saranno pubblicati nei prossimi mesi: Ghiannis Ritsos, Rainer Maria Rilke, Mariangela Gualtieri, Adrienne Rich, Alejandra Pizarnik, Giorgos Seferis, Costantino Kavafis, Thomas Bernhard, Edna Sant Vincent Millay, il Premio Nobel Odysseas Elitis e Nikos Kazantzakis con la prima traduzione in lingua italiana di Odissea, monumentale prosecuzione dell’epos omerica, considerata la singola opera letteraria più ambiziosa del XX secolo.