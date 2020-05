Sesa acquista la maggioranza di Analytics Network e Sps

Sesa, (nella foto, l’a. d. Alessandro Fabbroni) tramite la controllata Var Group, ha acquisito la maggioranza di Analytics Network e Sps. Il primo gruppo è un operatore focalizzato nello sviluppo di soluzioni e servizi di cognitive analytics per il segmento imprese mentre Sps è specializzata nell’offerta di soluzioni software IBM SPSS (advance analytics); i due gruppi nel 2019 hanno registrato ricavi per circa 6,0 milioni e un Ebitda da 1 milione. L’operazione prevede meccanismi di acquisto progressivo sino al 100% del capitale di AN e SPS ancorati alla continuità dei risultati futuri su base pluriennale. L’inclusione nel perimetro di consolidamento da parte di Sesa è prevista dal mese di maggio 2020.