Scuola, la gita diventa virtuale

Torino la prima città italiana a offrire la possibilità alle scuole di organizzare visite in digitale. L’iniziativa è di Torino City Lab, il laboratorio di innovazione della Città e di Microsoft Italia, che rendono la gita scolastica completamente virtuale: attraverso Skype in the Classroom, la piattaforma digitale di Microsoft che, facendo leva sullo strumento della videochiamata, è in grado di mettere in contatto esperti di tutto il mondo con studenti e insegnanti. Sono già numerose le realtà locali che hanno aderito al progetto e che sono pronte ad accogliere virtualmente le classi di tutta Italia: prima fra tutte, gli Orti Generali, parco di agricoltura urbana che offre già da diverse settimane percorsi e didattica a distanza ad hoc per scuole primarie e secondarie di primo grado. Dalla prossima settimana, sarà possibile organizzare visite anche nelle strutture di Fondazione Torino Musei (Palazzo Madama, Mao-Museo di Arte Orientale e Gam-Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea) e al Museo Nazionale del Cinema. Con una semplice connessione internet, studenti e insegnanti possono infatti collegarsi in videoconferenza, tramite Teams, con un esperto per imparare, interagire e condividere contenuti e attività didattiche, vivendo un’esperienza di scambio e dialogo all’avanguardia, in attesa di poter tornare realmente a vivere e toccare con mano quanto visto su schermo, non appena sarà possibile. Tre le scuole pioniere che hanno testato la prima offerta di ‘tele-gita’ a tema ambientale ‘Orti Generali’, l’Istituto Comprensivo Martin Luther King di Grugliasco, l’Istituto Comprensivo Centro Storico di Moncalieri e l’Istituto Comprensivo Sandro Pertini di Torino. Entro la chiusura dell’anno scolastico saranno 20 le classi ad aver partecipato al progetto.