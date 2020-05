Marco Valle CEO di Azimut Benetti

Azimut Benetti ha nominato Marco Valle come unico amministratore delegato, mantenendo la responsabilità della divisione Azimut assumerà anche il ruolo di CEO del gruppo anche sulla divisione Benetti.

La carica sarà effettiva 1° settembre, quando l’ingegner Franco Fusignani lascerà la responsabilità della divisione Benetti, continuando a far parte del CDA di Azimut Benetti.

Paolo Vitelli, chairman del gruppo ha dichiarato “A Marco Valle, entrato in azienda 25 anni fa, va il pieno supporto della famiglia Vitelli e del consiglio di amministrazione per questa nuova sfida”.