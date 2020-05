Editoria, per il Fatto Quotidiano ad aprile +7% di copie in edicola

Seif, la società che edita Il Fatto Quotidiano, “ha registrato ad aprile 2020 una crescita dei principali dati commerciali sia rispetto all’esercizio precedente che rispetto a marzo 2020”. A renderlo noto il gruppo stesso, quotato sull’Aim di Piazza Affari e a Parigi: “In particolare – informa una nota – il numero di copie vendute in edicola per Il Fatto Quotidiano ad aprile 2020 è stato di 27.907, in crescita del 7% rispetto ad aprile 2019 e del 19% rispetto a marzo 2020”. Il giornale da ieri è in edicola con una nuova grafica. “Il restyling è stato pensato per tenere il passo con i tempi che cambiano – ha spiegato il direttore Marco Travaglio, nella foto, – ed è funzionale all’esigenza sempre più diffusa di un giornale più chiaro, leggibile, esclusivo, originale e sorprendente”. “Il progetto di rilancio del giornale – ha commentato l’ad di Seif Cinzia Monteverdi – è un importante passo del piano di sviluppo di Seif. La società, multimediale e con approccio data driven, non intende rallentare il rapporto con le edicole e il mercato tradizionale, che ancora vanta la leadership del fatturato”.