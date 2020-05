Bonduelle Food Service Italia, Alessandro Brighenti nuovo Direttore Commerciale e Marketing

Bonduelle Food Service Italia ha nominato Alessandro Brighenti come nuovo Direttore Commerciale e Marketing.

Brighenti è in azienda da oltre tre anni con l’incarico di Direttore Vendite, subentra a Leonardo Trabattoni, che diventa Direttore Commerciale Bonduelle Italia Divisione Fresh.

In precedenza Brighenti ha avuto modo di fare esperienze in realtà industriali complesse nel settore del Food & Beverage.

Inizialmente ha lavorato in Galbani, poi è passato in Unichips e successivamente in Perfetti Van Melle, ricoprendo incarichi in ambito Commerciale.

Nel suo nuovo incarico si occuperà di contribuire nel rafformamento contribuirà a rafforzare il ruolo di riferimento di Bonduelle Food Service a livello internazionale, puntando su una continuità di visione e di strategia di business.

Come obiettivi, il continuo sviluppo del brand, l’espansione dell’offerta di prodotti, il potenziamento delle relazioni con i clienti e la crescita di partnership.

Ha dichiarato Alessandro Brighenti: “Sono molto orgoglioso del nuovo ruolo che l’azienda ha scelto di affidarmi e sono pronto ad affrontare questa nuova avventura, ancora più sfidante dato il momento particolare che stiamo vivendo.

La direzione da perseguire per noi è chiara e pone come sempre al centro l’innovazione: innovazione di prodotto e innovazione negli strumenti di supporto agli operatori del fuori casa, per offrire loro sempre soluzioni all’avanguardia in grado di rispondere alla crescente domanda di alimentazione vegetale, in chiave contemporanea e ponendo le verdure al centro del piatto.”