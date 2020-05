Nemo Studio, Andrea Spallino nominato AD

Il Consiglio di Amministrazione della capogruppo Nemo ha nominato Andrea Spallino amministratore delegato di Nemo Studio.

Spallino, 32 anni, già Chief Commercial Officer del gruppo Nemo e membro del Board of Directors di Nemo USA, ha un’ esperienza tecnico-commerciale nel settore dell’illuminazione, dove ha ricoperto vari incarichi.

Ha commentato Spallino: “Dopo un focus sull’espansione internazionale che ha caratterizzato gli ultimi anni, l’acquisizione strategica di Ilti Luce posiziona il gruppo Nemo come partner privilegiato per coloro che cercano un’osmosi tra consistenza estetica e pragmatismo funzionale. I risultati registrati nell’ultimo triennio, con punte di crescita di fatturato annuo del 20%, pongono le basi per una serie di obiettivi che prevedono piani di investimento dedicati alla ricerca, allo sviluppo e alla formulazione di una gamma prodotto architetturale sempre più completa per una crescita dell’incidenza del canale progettuale e custom-made con presenza capillare sui mercati internazionali. Nemo Studio vanta un fortissimo background tecnologico e un solido team dall’eccellente preparazione e know-how sofisticato. Il nuovo corso di Nemo, capace ora di garantire una proposta più articolata e per nuovi settori, ci fa guardare con ottimismo alle sfide future”.