Luigi Ceccon nuovo AD de Il Bisonte

Il Bisonte, marchio di pelletteria, ha nominato come nuovo amministratore delegato Luigi Ceccon, che va a succedere Sofia Ciucchi, che ha lasciato la società a settembre dopo tre anni come suo direttore generale.

Ceccon precedentemente è stato direttore finanziario e direttore generale del marchio motociclistico Aprilia, ha gestito la prima acquisizione della storica pelletteria italiana nel giugno 2015. E’ entrato a far parte del marchio come direttore finanziario, responsabile delle risorse umane e dell’organizzazione.