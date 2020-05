​L’assemblea straordinaria di Campari (nella foto, l’a. d. Bob Kunze-Concewitz) è stata convocata per il prossimo 26 giugno per decidere sulla revoca della delibera del trasferimento della sede sociale in Olanda adottata dall’assemblea dei soci dello scorso 27 marzo. La riunione si svolgerà ancora con le modalità previste per evitare la diffusione del coronavirus.