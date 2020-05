MotoGP™20 disponibile anche su TIMGAMES

Con TIMGAMES, gli appassionati potranno diventare protagonisti del campionato MotoGP™ in un’esperienza di gioco esaltata dallo streaming grazie alle reti ultrabroadband e 5G di TIM

Dopo il grandissimo apprezzamento dei clienti TIMGAMES per l’edizione 2019, grazie alla collaborazione tra TIM e Milestone S.r.l, arriva su TIMGAMES MotoGP™20 uno dei titoli di maggior successo per i gamer appassionati di racing. Con MotoGP™20, i giocatori possono partecipare alla stagione 2020, sfidare i campioni del gioco gareggiando dalla Moto3™ per raggiungere la classe regina.

MotoGP™20 vanta una serie di nuove feature che rendono il titolo sempre più realistico consentendo di immergersi in modo ancora più appassionante e coinvolgente nell’esperienza MotoGP™, dai box alla pista.

Grazie ad un gameplay migliorato e alla nuova modalità “carriera” i giocatori potranno vivere le emozioni della pista e del paddock. Proprio come nella vera MotoGP ™, essere semplicemente veloci sul circuito non sarà sufficiente; i giocatori dovranno infatti prendere le migliori decisioni per la strategia vincente e dominare così il campionato: dalla scelta del personal manager e del team alla ricerca del giusto equilibrio tra budget e rendimento per lo sviluppo della moto.

Il gameplay è stato reso ulteriormente decisivo, con nuove funzionalità che ne aumentano il realismo come la gestione carburante, il consumo pneumatici asimmetrico e i danni aerodinamici che avranno un impatto anche sulle prestazioni della moto.

MotoGP™20 è una novità importante del catalogo TIMGAMES 2020 che è stato profondamente rinnovato, con oltre 100 titoli, scelti tra quelli più apprezzati dal pubblico per incontrare gli interessi di tutti i componenti della famiglia. Azione, avventura, strategia, sport, simulazione, giochi di ruolo e sparatutto sono solo alcuni dei generi con cui divertirsi su TIMGAMES. Le novità non finiscono qui: tutti i mesi nuovi giochi.