Leroy Merlin Italia, Mauro Carchidio direttore immobiliare e sviluppo sostenibile

Leroy Merlin, ha reso nota la nomina di Mauro Carchidio a direttore immobiliare e sviluppo sostenibile della struttura italiana.

Carchidio si occuperà della realizzazione di nuovi progetti per lo sviluppo territoriale dell’azienda come l’accelerazione di aperture di nuovi negozi attraverso format innovativi.

Carchidio prima di iniziare la sua collaborazione con il Gruppo Adeo nel 2007 proprio in Leroy Merlin Italia ha avuto esperienze nel settore retail come Rinascente e Upim.

Fino al 2015, ha ricoperto in azienda l’incarico di chief financial officer.

Ha trascorso un periodo in Bricoman, successivamente ha rivestito l’incarico di direttore generale di Lillapois Italia (Gruppo Auchan). Nel 2019 è rientrato in Leroy Merlin come performance leader.

Carchidio si è laureato in economia aziendale all’Università degli Studi di Trieste e ha collaborato come docente in controllo strategico, di performance management e di BSC con diversi istituti.