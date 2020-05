Havas Milan, Nicola Guarino nuovo head of social

Havas Milan ha reso noto l’ingresso di Nicola Guarino come head of social.

Guarino inizia la sua esperienza nel digital in Endemol Italia, nello specifico occupandosi di contenuti multipiattaforma per i reality Grande Fratello, La Fattoria, Operazione Trionfo, Cronache Marziane.

Nel 2006 lavora in Zodiak Media Group, trattando i contenuti, la strategia digitale e l’analisi dei dati, per Tim Cafè, Vodafone Friends, Libero.it, Tiscali, Ferrero, Lottomatica, Cameo, R101, Rcs. Nel 2010 assume il ruolo di head of social & brand monitoring in BBDO, con clienti come Tim, Yamaha Motor, Mercedes Benz, Martini Group, Danone, P&G, Mediobanca.

Nel novembre 2018 in MRM/McCann, assume l’incarico di head of social & content, seguendo clienti come Sprite, Gruppo Whirlpool, Bauli, Doria, Fineco, Mastercard, Nestlé.