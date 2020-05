Generali, Alleanza lancia campagna di talent scount su Linkedin 

Alleanza, parte del gruppo Generali, lancia su Linkedin una campagna per selezionare giovani talenti da avviare alla professione di consulente assicurativo. L’iniziativa rientra nel più ampio programma di “Generazione Alleanza” attraverso cui la compagnia ha “ridisegnato completamente il modello di sviluppo professionale per formare i consulenti assicurativi di nuova generazione”. “Per un’azienda è importante saper selezionare ed attrarre le persone giuste e, mai come oggi, pur in un contesto difficile, in Alleanza siamo orgogliosi di continuare a offrire a giovani talenti opportunità professionali basate su formazione continua e tecnologia digitale. Con l’avvio di “FattiAvanti” ci proponiamo di rafforzare la qualità professionale della nostra rete di consulenti assicurativi, formati per essere sempre più in grado di offrire ai nostri 1,9 milioni di clienti elevati standard di consulenza: ciò significa profilazione della clientela, analisi dei bisogni e personalizzazione delle soluzioni assicurative proposte. In questo nuovo contesto il consulente assicurativo è chiamato ancor di più ad adempiere al proprio ruolo sociale per interpretare i cambiamenti in atto e accompagnare le famiglie italiane nei loro progetti di vita: protezione, risparmio, investimento e previdenza”, ha detto l’ad della compagnia, Davide Passero. Ai giovani selezionati il programma offrirà l’inserimento, come junior account, sostenuto da un programma di formazione, affiancamento sul campo e affidamento di un portafoglio clienti.