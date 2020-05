Lime Crime marchio americano di cosmetici ha nominato Andrea Blieden, come nuovo CEO.

In precedenza Blieden ha passato sei anni in Kiehl’s, brand del gruppo L’Oréal.

Ha dichiarato Matt Eby, co-fondatore di Tengram Capital Partners, a cui fa capo il marchio: “La conoscenza di Andrea del panorama digitale, la sua capacità di comprendere e comunicare efficacemente con i consumatori, e la sua passione per il marchio sono le caratteristiche che l’hanno resa la guida perfetta per Lime Crime”.